Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Belediyesi tarafından yapımı devam eden Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Hallaç, merkezin son durumu, yapım süreci ve planlanan çalışmalarla ilgili teknik ekipten detaylı bilgi alırken, projenin en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri modern bir yaşam alanını ilçeye kazandıracaklarını belirterek şunları söyledi:

'Gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, eğitimden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda hizmet sunacak modern bir Gençlik Merkezi inşa ediyoruz. Tamamlandığında ilçemizin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olacak bu merkez, gençlerimizin bilgiye ulaşabileceği, kendilerini geliştirebileceği ve verimli zaman geçirebileceği bir buluşma noktası haline gelecek. Kahta'mıza değer katacak projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.'