Karabük'ün uzun yıllardır gündemde olan Karabük-Yenice Karayolu Projesi kapsamında etüt ve proje danışmanlık hizmeti ihalesi, Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni'nde yayımlandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimlerinin ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca 'Karabük-Yenice Devlet Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmeti İşi' ihalesi ilana çıktı.

İhale ilanına göre, ön yeterlik başvuruları 20 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'e kadar alınacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından yeterli bulunan 10 firma teklif vermeye davet edilecek.

Yaklaşık 27 kilometrelik Karabük-Yenice Devlet Yolu'nun etüt ve proje danışmanlık hizmetini kapsayan ihale kapsamında, mevcutta gidiş ve geliş olmak üzere tek şeritli olarak hizmet veren yolun modern standartlara kavuşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun yapım sürecine geçilmesi planlanıyor.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı açıklamada, Karabük'ün ihtiyaç duyduğu ulaşım yatırımlarının hayata geçirilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Karabük-Yenice Karayolu'nun uzun yıllardır vatandaşların beklentileri arasında yer alan önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu ifade eden Şahin, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle bugün önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Etüt ve proje ihalesinin yayımlanması, yolun yapımına giden sürecin ilk ve en önemli adımıdır. Karabük'ümüz için hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da ulaşım yatırımlarının bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, projenin Karabük ile Yenice arasındaki ulaşımı daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getireceğini kaydetti.

Projenin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirten Keskinkılıç, yapım sürecine en kısa sürede geçilmesi için girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise Karabük için önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, Karabük-Yenice Karayolu'nda etüt ve proje ihalesinin yayımlanmasının uzun süredir beklenen önemli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Salt, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini kaydetti.