Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde değerlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve dernek üyesi 21 muhtarın taleplerini dinledi. Sami Er, muhtarları çok önemsediklerini ifade ederek, 'Muhtarlar bizim sahadaki elimiz, ayağımız, kulağımız' dedi. Malatya'da depremin yaralarını sardıklarını, işlerin artık final aşamasında olduğunu belirten Başkan Er, 'Doğanşehir'in 36 bin nüfusu var, 31 bin kişinin barınacağı sayıda konut yaptık. Yeni bir Doğanşehir inşa ettik. Malatya'da 124 bin bağımsız bölüm üretildi' bilgisini verdi.

'9 ay gibi bir sürede konut ve iş yerlerimiz bitti'

Büyükşehir Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de kırsalda ciddi bir çalışma yürüttüklerini aktaran Başkan Sami Er, 'Bozulan dengeyi ve düzeni toplamaya çalışıyoruz. Malatya'yı toparlamaya bir yıl geç başladık çünkü göreve ilk geldiğimizde şehirde kaotik bir ortam vardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birlikte bizlerin bu işi bilmesi, valimizin de iş tutuşuyla üç ay gibi kısa bir sürede organizasyonu yaptık, 9 ay gibi bir sürede de konut ve iş yerlerimiz bitti' dedi.

Malatya'nın yeniden inşa sürecinde kısa sürede çok ciddi bir mesafe kat ettiklerini dile getiren Başkan Er, kentte molozun esamesinin olmadığını söyledi. Vatandaşların konut ve iş yerlerine taşınıp, konteynerlerin kaldırılmasından sonra Malatya'da depremin izlerinin kalmayacağını ifade eden Başkan Sami Er, bu minvalde çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

'Biz, geleceğin Malatya'sını inşa ettik'

Malatya'nın artık normalleştiğine dikkati çeken Başkan Er, 'Malatya sadece depremin yaralarını sarıp, küllerinden yeniden ayağa kalkmadı. Biz, geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Birkaç ay sonra yol akslarıyla, yatay-dikey genişleyen caddeler, yeni açılan yollarla göreceksiniz. Ulaşımla ilgili bir sıkıntı kalmayacak. Açılan yol ağlarıyla olumsuzluklar tamamen giderilmiş olacak. Allah'ın izniyle iyi yoldayız. Malatya'da dayanışmayla bu işin üstesinden geldik ve bitirdik' diye konuştu.

Malatya Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ise çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederek, muhtarlar olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.