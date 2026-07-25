Osmangazi Belediyesi'nin 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' kapsamında Bursa Erkek Lisesi Bahçesi'nde düzenlediği açık hava sineması etkinliği, çocuklar ve aileleri yaz akşamında bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanatla zenginleştiren etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' kapsamında Bursa Erkek Lisesi Bahçesi'nde düzenlenen açık hava sineması etkinliği, çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaşı aynı ekranın karşısında buluşturdu. Etkinlik öncesinde alana gelen çocuklar için patlamış mısır ikram edilirken, aileler açık havada bir araya gelerek yaz akşamının tadını çıkardı. Dev ekranda gösterilen film, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Kültür ve sanat etkinliklerini ilçenin dört bir yanına taşımayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği açık hava film gösterimleriyle vatandaşlara ücretsiz ve erişilebilir etkinlikler sunmaya devam edecek. Yaz boyunca farklı noktalarda gerçekleştirilecek gösterimlerle, çocukların yaz tatiline güzel hatıralar eklenirken, aileler de birlikte vakit geçirebilecekleri sosyal ortamlarda buluşmayı sürdürecek.