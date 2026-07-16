Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu vurgulayarak, 'Tankların karşısına imanıyla duranların, kurşunlara göğsünü siper edenlerin destanı olan 15 Temmuz, birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir' dedi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yüzüncü Yıl Kent Parkında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun duasıyla başlayan anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, '15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasimize ve devletimizin bekasına kasteden; uluslararası vesayet odaklarının ve istihbarat örgütlerinin, yerli iş birlikçileriyle birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve milletimizin eşsiz cesareti sayesinde bertaraf edildiği, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir' ifadesini kullandı.

Başkan Er, Vatandaşlarımız unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır

Başkan Er, 'Aziz milletimiz o karanlık gecede, tıpkı Millî Mücadele yıllarında olduğu gibi tek yürek olmuş; bayrağına, ezanına, vatanına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Devletimizin silahlarını yine bu millete doğrultan hainlere karşı; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden meydanlara koşan vatandaşlarımız, millî iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz; tankların karşısına imanıyla duranların, kurşunlara göğsünü siper edenlerin, vatan söz konusu olduğunda canını tereddütsüz feda eden kahramanların destanıdır. Aynı zamanda bu destan; milletimizin birlik ve beraberliğinin, devletine olan sarsılmaz bağlılığının ve bağımsızlık aşkının en güçlü nişanesi olarak tarihimizin altın sayfalarındaki yerini almıştır.

Malatya'mız da bu kutlu direnişte sergilediği vakur duruşla demokrasi nöbetindeki yerini almış; aziz şehitleri, kahraman gazileri ve fedakâr insanlarıyla bu büyük destana adını gururla yazdırmıştır. Özellikle 15 Temmuz şehitlerimiz Fuat Bozkurt ve Ramazan Sarıkaya'nın isimleri, Malatya'nın hafızasında ve gönlünde daima yaşayacaktır. Bu vesileyle; vatanı, bayrağı ve milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür diliyorum. Allah bu aziz millete bir daha 15 Temmuz gibi ihanet geceleri yaşatmasın' dedi.