Yeşilyurt Belediyesinin, yaz mevsimini kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği 'Yeşilyurt Yaz Akşamları' etkinlikleri, Abdulgaffar Mahallesi'nde bulunan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi önünde büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Mahalle sakinlerini bir araya getiren organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Program boyunca düzenlenen animasyon gösterileri, sihirbazlık şovu, maskot karakterler, yüz boyama etkinlikleri, hareketli çocuk şarkıları ve şişme oyun parkurları, özellikle miniklerin büyük beğenisini topladı. Birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmalarla unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkardı.

Etkinlik alanını dolduran çocukların neşesi ve kahkahaları geceye damga vururken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu programda vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesinin mahallelere taşıdığı sosyal ve kültürel etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan sevilen sanatçı Eymen, seslendirdiği birbirinden hareketli ve sevilen eserlerle etkinliğe ayrı bir renk kattı. Şarkılara hep birlikte eşlik eden mahalle sakinleri, müzik eşliğinde eğlenerek unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı. Konser boyunca çocuklar ve gençler doyasıya eğlenirken, vatandaşlar da keyifli anlar yaşayarak etkinliğin coşkusunu paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaz boyunca farklı mahallelerde sürdürülecek olan Yeşilyurt Yaz Akşamları etkinlikleriyle, vatandaşların sosyal hayatına canlılık kazandırılması, çocukların güvenli ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirmesi, mahalle kültürünün güçlendirilmesi ve komşuluk bağlarının pekiştirilmesi hedefleniyor.

Abdulgaffar Mahallesi'nde büyük ilgi gören etkinlik, çocukların yüzündeki tebessüm ve vatandaşların memnuniyetiyle sona ererken, yaz akşamlarına renk katan organizasyon mahalle sakinlerinden tam not aldı.