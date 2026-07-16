Malatya'nın Darende ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı, vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anma programları kapsamında ilk olarak şehit kabirleri ziyaret edildi. Sayfiye Mahallesi'nde Şehit Hakan Ormancı, İbrahimpaşa Mahallesi'nde Şehit Ahmet Özgün ve Hacıderviş Mahallesi'nde Şehit Osman İnal'ın kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından Hacıderviş Mahallesi'ndeki Hasan Gazi Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende şehitler için dualar edildi. Öğle namazı öncesinde ise Somuncu Baba Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Akşam saatlerinde Darende Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşünde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Köprügözü tören alanına yürüdü. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iman, cesaret ve kararlılığıyla yazdığı bir destan olduğunu belirterek, o gece milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkıldığını söyledi. Genç nesillerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Sirkeci, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise 15 Temmuz'un Türkiye'nin bağımsızlığına ve milli iradesine yönelik hain bir darbe girişimi olduğunu belirterek, milletin gösterdiği kararlı duruş sayesinde bu girişimin bertaraf edildiğini söyledi. Bozkurt, şehitlerin emanetine sahip çıkmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, 15 Temmuz Gazisi Erdal Akan, Şehit Babası Ali Bugan ve Gazi Mustafa Mert de duygu ve düşüncelerini paylaştı. Etkinlikte 15 Temmuz gecesine ilişkin görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapılırken, Somuncu Baba İlahi Grubu ilahiler seslendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da dev ekrandan canlı olarak izlendi.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İlçe Müftüsü Sinan Şen'in yaptığı dua ve saat 00.13'te ilçedeki camilerden okunan selalarla sona erdi. Programa Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.