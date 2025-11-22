Dronla kaydedilen görüntülerde, yalının Boğaz’ı kucaklayan benzersiz manzarası, yemyeşil bahçesi ve görkemli taş yapısı tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Mavi ile yeşilin buluştuğu noktada yer alan tarihi bina, izleyenlerde hayranlık uyandırıyor.

Türkiye’nin En Pahalı Evlerinden Biri: “Paha Biçilemiyor”

23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu yapısıyla yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının sembolü olan Zeki Paşa Yalısı, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı. Görüşmeler için yetkili emlak şirketi devreye alınırken, Boğaz’daki diğer yalıların 2 ile 6 milyar TL arasında alıcı bulduğu göz önünde bulundurulduğunda Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

130 Yıllık Tarih: Alexandre Vallaury İmzası

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın konumda bulunan yalı, Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından Tophane Müşiri Zeki Paşa için inşa edildi. Ünlü mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran mimarisiyle Boğaz’daki diğer yalılardan ayrılıyor.

Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu bilinen yapının en tanınan mirasçısının Meliha Baştımar olduğu belirtiliyor. Hem denizden hem karadan girişe sahip olan yalı, mimari ihtişamıyla dikkat çekiyor.

2.489 Metrekare Kapalı Alan, 23 Oda, 5 Salon

510 metrekarelik arazi üzerinde yükselen Zeki Paşa Yalısı, bodrum dâhil toplam 2.489 metrekare kapalı alan sunuyor. Kat yüksekliklerinin 3 ila 4,5 metre arasında değiştiği yapının her katında 6 oda, geniş bir orta salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Beş odanın Boğaz manzaralı olması ise yapının değerini katlıyor.

Dron Görüntüleri Büyük İlgi Çekti

Yalının son durumu dron görüntüleri ile kayıt altına alındı. Havadan çekilen görüntüler, hem yapının tarihi ihtişamını hem de Boğaz’ın eşsiz atmosferini çarpıcı bir şekilde izleyicilere aktarıyor. Görkemli taş işçiliği, yüksek tavanları, devasa bahçesi ve köprü manzarası, yalının neden Türkiye’nin en özel gayrimenkullerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.