Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 4. hafta fikstüründe güncellemeye gitti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
TFF, UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre Başakşehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakalarının günleri belirledi. Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında Galatasaray'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile maçı olması nedeniyle Başakşehir müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, Fenerbahçe'nin 10 Eylül Perşembe günü Roma ile müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Yeni düzenlemeye göre Süper Lig'de 4. hafta programı şöyle:
4 Eylül Cuma
20.00 Başakşehir - Galatasaray
5 Eylül Cumartesi
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Eylül Pazar
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler
17.00 Çorum FK - Eyüpspor
20.00 Kocaelispor - Samsunspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
7 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor