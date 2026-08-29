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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 4. hafta fikstüründe güncellemeye gitti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

TFF, UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre Başakşehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakalarının günleri belirledi. Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında Galatasaray'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile maçı olması nedeniyle Başakşehir müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, Fenerbahçe'nin 10 Eylül Perşembe günü Roma ile müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Yeni düzenlemeye göre Süper Lig'de 4. hafta programı şöyle:

4 Eylül Cuma

20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor