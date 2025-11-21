Bars Lojistik yeni araçlarını Tırsan’ın Adapazarı’nda bulunan Mega Üretim Kampüsü’nde yapılan tören ile teslim aldı. Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene Bars Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Deveci ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

Merkezi Ankara’da bulunan Bars Lojistik; Almanya, Polonya, Slovakya, Çekya, Macaristan başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Rusya, Azerbaycan, Kazakistan gibi Asya ülkelerine taşımacılık hizmeti veriyor. Firmanın taşıdığı yükler ise genellikle endüstriyel makineler ve hammaddeden oluşuyor.

Teslimat töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Nuhoğlu “Hizmet verdiği rotaları adım adım büyüten, yatırımları ile hizmet kapasitesini artıran lojistik firmaları sektörün dinamizmi şekillendiriyor. Bars Lojistik de bu isimlerden biri. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz araçların Bars Lojistik’in rekabet gücünü artıracağını biliyorum. Patent şampiyonu mühendislerimiz ve Avrupa’nın en yüksek donanımlı Ar-ge merkezlerimizde ve Avrupa’nın tek açık hava test pistimizde her coğrafya ve iklimde minimum 1.000.000 km’de en yüksek performansı görecek seviyede onaylanıyor. Bars Lojistik ile olan iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum, hayırlı olsun.”

“SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE HİZMET İÇİN YİNE TIRSAN”

Törende açıklamalarda bulunan Bars Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Deveci şu ifadeleri kullandı: “Avrupa ve CIS ülkelerine yaptığımız taşımalara adım adım büyüyerek, yeni rotaları hizmet çerçevemize ekleyerek ilerliyoruz. Avrupa’da asfaltta, Karadeniz’de Ro-Ro’da, Rusya’da zorlu yollardayız. Her yolculuğumuzda sınırlarımızın ötesinde mottosuyla en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Tırsan’ın Ar-Ge faaliyetlerini, gittiğimiz her rotada en yüksek performansı elde etmemiz için yapılan zorlu testleri gördük. Tırsan ekibinin lojistik sektörünün operasyonel ihtiyaçlarına hakimiyeti ve buna göre geliştirilen treylerler yatırım kararımızda etkili oldu. Tırsan’ın satış sonrası süreçlerinin de sahada arkamızda olacağından eminiz. Treyler sektörünün lideri ile başlayan ve uzun yıllar devam edeceğini düşündüğümüz iş birliği hayırlı olsun.”

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Mamam Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.

T.SCS X+ aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor.

Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasisinde standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama ile pas yürümesine karşı 10 yıl garanti sunar.