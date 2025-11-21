Vakıf yönetimi, 112 milyon TL’lik kamu zararına yol açtığı iddia edilen reçete skandalıyla ilgili adli sürecin kendi inisiyatifleriyle başlatıldığını vurguladı.

Vakıf: “Hiçbir baskı olmadan adli süreci biz başlattık”

Yazılı açıklamada, 18 Eylül 2020’de toplanan yönetim kurulunun, kurum içinde tespit edilen usulsüzlük şüphesi üzerine derhal harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Suç duyurusu yönetim kurulumuz tarafından başlatılmıştır. Haberlerde yer alan soruşturma ve adli süreç, bizzat Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararı ile başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Vakıf, 1753 yılından bu yana hizmet veren köklü kurumun etik ve hukuki değerlere olan bağlılığının altını çizerek, “Kendi çalışanlarımız tarafından dahi yapılsa, her türlü usulsüzlüğe karşı sıfır tolerans ile hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.

7 şüpheli hakkında suçlamalar: Sahte reçete, kamu zararı ve yasa dışı ilaç temini

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. A.E. başta olmak üzere 7 kişi hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. İddialara göre 2017–2021 yılları arasında Medula sistemine kayıt yapılmadan muayene edilmiş gibi gösterilen hastalar üzerinden sahte reçeteler düzenlendi. Bu reçeteler arasında kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar da bulunuyor.

Soruşturma dosyasına göre:

Hastaneye hiç gitmeyen veya muayene süresi geçmiş hastalar adına reçete düzenlendi, Montella: “Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız” İçeriği Görüntüle

Usulsüz protokol numaraları üretildi,

SGK'nın provizyon vermediği hastalar özel kliniklerde para karşılığı muayene edildi,

Temin edilen ilaçların bir bölümü kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satıldı.

Yapılan usulsüzlükler sonucu SGK’nın yaklaşık 112 milyon TL zarara uğratıldığı aktarıldı.

6 şüpheli gözaltında, 1 kişi firari

Başsavcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda; hastanede görev yapan Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin firari olduğu belirtildi.

Şüphelilere “zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “verileri hukuka aykırı verme ve ele geçirme” suçlamaları yöneltiliyor.

Şikayet dilekçesi ortaya çıktı: Hastane yönetimi SGK ile birlikte ihbarda bulunmuş

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, ihbarda bulunan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Balıklı Rum Hastanesi Vakfı olduğu ortaya çıktı. Hastanenin 24 Eylül 2020 tarihli dilekçesinde, Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.D. ve diğer şüpheliler hakkında detaylı bilgi verildi.

Dilekçede yer alan bazı tespitler:

Şüphelilerin “sistem yok” kaşesiyle kayıt dışı reçeteler oluşturduğu,

Fazladan ilaç yazıldığı ve bazı reçetelerin usulsüz yollarla temin edildiği,

Elde edilen ilaçlardan maddi menfaat sağlandığı,

Şüphelilerin birbirleriyle para alışverişi yaptığı,

Bir şüphelinin “Hepimiz aynı gemideyiz, batacaksak hepimiz batacağız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Vakıf: “Soruşturmayı titizlikle takip ediyoruz”

Hastane Vakfı, adli sürece dair yorum yapmaktan kaçınarak, “Soruşturmanın selameti adına detaylı açıklamalardan uzak duruyoruz ancak süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Vakıf yönetimi, yapılan usulsüzlüklerin kurum değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, kamuoyuna şeffaflık sözü verdi.