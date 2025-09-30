Kurul, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ’ye 947 milyon 305 bin 871 lira 90 kuruş tutarında idari para cezası uygulayarak, bu alanda rekor bir yaptırıma imza attı.

Diğer taraftan, Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç firmalarına ise uzlaşma sürecinden yararlanmaları nedeniyle yüzde 25 indirimli olarak toplam 1 milyar 29 milyon TL ceza verildi.

Kurul açıklamasında, Banvit’in rekabete duyarlı bilgileri paylaştığı ve bu nedenle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği vurgulandı. Uygulamanın piyasa yapısını bozduğu ve tüketicilerin adil fiyatlarla ürün satın almasını engellediği ifade edildi.

Soruşturma sonucunda sekiz firmaya toplam 2 milyar 674 milyon TL idari para cezası kesildi. Banvit, tek başına en yüksek cezaya çarptırılan şirket oldu.

Kurul, ayrıca sektör genelinde ileri tarihli fiyat listesi uygulamasının sona erdirilmesini ve fiyatların kamuya açıklandığı anda geçerli olmasını öngören davranışsal tedbirlerin uygulanacağını duyurdu.