Piyasanın toplam büyüklüğü ise 4,01 trilyon dolara ulaştı. CoinTR Araştırma Departmanı’nın hazırladığı bültene göre, yatırımcılar ABD’de açıklanacak makroekonomik verilerin olumlu gelmesi durumunda toparlanmanın devam edeceğine inanıyor. Özellikle 3 Ekim’de açıklanacak ABD istihdam verileri, piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacak.

Son 24 saatte Bitcoin ETF’leri 522 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 547 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi. XRP 2,88 dolar, Solana ise 211,32 dolardan işlem görüyor. Ekim ayının tarihsel olarak kripto piyasasında güçlü bir dönem olması, yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

MASAK’a Kripto Hesapları Dondurma Yetkisi Geliyor

Türkiye, kripto varlık piyasasına yönelik denetimlerini artırma hazırlığında. Hükümet, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kripto para hesaplarını dondurma yetkisi verecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bloomberg’in kaynaklarına göre tasarı, kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede mevcut yasal çerçevenin genişletilmesini amaçlıyor.

Tasarı yasalaşırsa MASAK, bankaların yanı sıra kripto borsaları ve elektronik para kuruluşlarındaki hesapları da şüpheli faaliyet gerekçesiyle dondurabilecek, işlem limitleri getirebilecek ve kara liste uygulayabilecek. Düzenleme, uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiyeleriyle uyumlu olacak. Özellikle yasa dışı kumar ve dolandırıcılıkta kullanılan “kiralık hesaplar”ın önlenmesine odaklanacak.

Öte yandan, Chainalysis’in Küresel Kripto Benimseme Endeksi’ne göre Türkiye, kripto varlık kullanımı konusunda dünya genelinde en yüksek adaptasyon oranına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Wisconsin’de Kripto Düzenlemesinde Yeni Adım

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, kripto madenciliği, staking ve dijital varlık takasında lisans zorunluluğunu kaldıracak bir tasarı sunuldu. Meclis Tasarısı 471’e göre, devlet kurumları ya da yerel yönetimler dijital varlıkların ödeme aracı olarak kullanımını yasaklayamayacak. Ayrıca bireylerin kendi cüzdanlarını kullanması, node çalıştırması, yazılım geliştirmesi veya staking faaliyetlerine katılması güvence altına alındı. Tasarı, şu anda Mali Kurumlar Komitesi’nde görüşülüyor ve yasalaşması için meclis oylaması ile iki komite sürecinden geçmesi gerekiyor.

SEC, DePIN Token’larına Yaptırım Uygulamayacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağları’na (DePIN) bağlı token’lara yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. DoubleZero projesinin 2Z token lansmanı için SEC’in yaptırım önermeyeceği duyuruldu. SEC Komiseri Hester Peirce, DePIN projelerindeki token’ların ekonomik olarak sermaye artırımı veya yatırım beklentisi taşımadığını, altyapı inşasını destekleyen işlevsel araçlar olduğunu vurguladı.

DoubleZero, ağda görev alan katılımcılara 2Z token dağıtacak ve atıl fiber hatlarına erişim sağlayacak. SEC’in bu kararı, token lansmanının önünü açarken, dağıtık hizmet sağlayıcı ağlarının büyümesini teşvik edecek.