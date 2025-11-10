Olay, Alanya ilçesinde gerçekleşti. Bankta oturan ve köpeğiyle vakit geçiren genç kızın yanına, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şahsın önce köpeği çağırdığı, ardından sahibinin İngilizce “Isırabilir” uyarısına aldırış etmediği görüldü.

Şahsın tehditleri kısa sürede sözlü bir münakaşaya dönüştü. Genç kız, köpeğine dokunmaya çalışan şahsa, “Hayır, uzak dur. Seni ısırabilir, gider misin?” diyerek uyarıda bulundu. Ancak şahıs, küfür ve tehditlerine devam ederek, köpeğe dokunup “Yallah, git buradan. Keserim” ifadelerini kullandı. Genç kız ise şahsı itti ve “Köpeğime dokunma” diyerek karşılık verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, köpeği ve sahibini tehdit eden şahsa sert tepki gösterdi. Alanya’daki olay, hayvan hakları ve toplumda şiddet karşıtı farkındalık konularında da tartışmalara yol açtı.

Olayla İlgili Gelişmeler Takip Ediliyor

Yetkililer, söz konusu şahsın kimliğinin belirlenmesi ve olayın detaylarının araştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise, benzer olayların önlenmesi için farkındalık çağrısında bulunuyor.