Mardian Mall’da gerçekleşen imza gününde, sanatseverler Rewşan ile sohbet etme ve plaklarını imzalatma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca hem sanatçıyla yakın iletişim kuran hayranlar hem de müzik severler keyifli anlar yaşadı.

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, bu tür buluşmaların sosyal yaşam açısından önemli olduğunu vurguladı:

"Mardian Mall, sadece alışveriş yapılan bir alan değil. Burayı, şehrin yaşamına dokunan, insanları bir araya getiren, nefes alan bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Rewşan’ın güçlü enerjisiyle birleşen bu imza günü, merkezimizin toplumsal ruhuna katkı sağladı. Katılım gösteren tüm ziyaretçilerimize ve emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum."

Mardian Mall’daki etkinlik, Mardin’in kültür ve sanat hayatına renk katan organizasyonlar arasında yerini aldı. Rewşan’ın enerjik performansı ve hayranlarla kurduğu samimi diyalog, imza gününü unutulmaz kıldı.