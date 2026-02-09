Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nün TAGEM bünyesinde koyunculuk ağırlıklı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, 1935 yılına dayanan Merinos koyunu ıslah çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ıslah programlarına entegre edildiğini aktaran Kılınç, enstitünün ana çalışma alanının Merinos koyunu olduğunu ifade etti.

Bandırma Koyunu’nun ırk tesciline çok yaklaştığını vurgulayan Kılınç, “Bunun yanı sıra kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyunları genetik kaynakları koruma projeleri kapsamında hem muhafaza ediliyor hem de verim özellikleri her yıl geliştiriliyor” dedi.

Bu yıl ikizlik oranı daha yüksek bekleniyor

Merinos koyununun Balıkesir ve Marmara Bölgesi’nde en yaygın yetiştirilen ve küçükbaş hayvancılık açısından büyük öneme sahip ırklardan biri olduğuna dikkati çeken Kılınç, “Merinos koyunu, ıslah çalışmaları bakımından en köklü ve bilinirliği en yüksek küçükbaş ırklarımızdan biri. Enstitümüzde hayvanlarımızı 7 gün 24 saat izliyor, doğum sürecinden sürü sağlığına kadar tüm aşamaları titizlikle takip ediyoruz” diye konuştu.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde 4 bin anaç koyun bulunduğunu belirten Kılınç, hedeflerinin bilimsel veriler doğrultusunda 1,56–1,57 ikizlik oranını yakalamak olduğunu söyledi. Kılınç, bu yıl ikizlik oranının önceki yıllara göre daha yüksek olmasını beklediklerini kaydetti.

Alman Siyah Baş ile yerli Kıvırcık melezlendi

Uzun yıllardır üzerinde titizlikle çalışılan Bandırma Koyunu’nun bölgede bilinirliğinin giderek arttığını dile getiren Kılınç, şu bilgileri paylaştı:

“Kurumumuzda yıllar önce başlatılan yeni ırk geliştirme modelimiz kapsamında Bandırma Koyunu ortaya çıktı. Alman Siyah Baş ırkı ile yerli Kıvırcık koyunlarımız melezlenerek geliştirildi. Irk tescilinde son aşamaya geldik. Tescil süreci uzun yıllar ve hassas çalışmalar gerektiriyor. Tüm bu süreci bilimsel veriler ışığında büyük bir titizlikle yürüttük.”

3–4 ayda kesim ağırlığına ulaşıyor

Bandırma Koyunu’nun canlı ağırlık artışı ve karkas verimi bakımından dikkat çeken bir ırk olduğunu vurgulayan Kılınç, “Balıkesir kuzusu bu bölgede ön plana çıkıyor ve İstanbul’un kuzu eti ihtiyacının önemli bir bölümü buradan karşılanıyor. Bandırma Koyunu’nda 21–22 kilogram karkas ağırlığı hedefleniyor. Kısa sürede, yaklaşık 3–4 ay içinde kesim ağırlığına ulaşması önemli avantaj sağlıyor” dedi.

Bandırma Koyunu’nun uygun mera şartlarının bulunduğu her bölgede yetiştirilebileceğini belirten Kılınç, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ile Marmara ve Ege bölgelerinin öne çıktığını söyledi. Kılınç, “Ülkenin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında küçükbaş hayvancılığa önemli katkı sunacak Bandırma Koyunu, tescilin ardından sadece Türkiye’de değil dünyada da tanınan bir ırk olacak” ifadelerini kullandı.