Düzenlemenin özellikle çelik sektöründe yerli üreticilere katkı sağlayacağını vurgulayan OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, bu adımın sektör açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Yalçıntaş, Türkiye’nin artan üretim kapasitesine dikkat çekerek, “Türk sanayisinin geleceği yerli üretim kapasitesini güçlendirmekten geçiyor. Ticaret Bakanlığı’nın bu adımı ile hem iç piyasa dengesi korunacak hem de katma değerli üretim ülke içinde kalacak. Bu, çelik sektörünün geleceğini güvence altına alacak bir düzenleme” dedi.

Yalçıntaş ayrıca, düzenlemenin dış ticaret dengesi üzerinde de olumlu etki yaratacağını belirterek şunları ekledi:

“İthalata bağlı döviz çıkışı azalırken, ihracattan elde edilen döviz girdisi artacak. Yerli çelik talebinin yükselmesiyle kapasite kullanım oranlarımızı artırabilecek ve yeni yatırımların önünü açabileceğiz. Bu adım, yalnızca çelik değil, birçok sanayi kolunu da destekleyecek.”