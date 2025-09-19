Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Genel kurula 46 bin 939 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.



İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı denetim kurulunun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.



Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

21 Eylül Pazar günü ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy kullanımı toplantının ikinci günü stadın yanında (eski Kenan Evren Lisesi arazisi) bulunan açık alanda olacak. Oy verme işlemi pazar günü saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe başkan adayları ve listeleri şöyle:



Başkan: Ali Koç

Yönetim Kurulu (Asil): Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker

Yönetim Kurulu (Yedek): Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman



Başkan: Sadettin Saran

Yönetim Kurulu (Asil): Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural

Yönetim Kurulu (Yedek): Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz