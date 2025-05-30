Bakan Yumaklı’ya ziyaretinde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve çeşitli kurum temsilcileri eşlik etti. Hasadın ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarının altını çizdi.

"Çayın Türkiye Ekonomisine Katkısı 45 Milyar Lira"

Çayın Türkiye ekonomisine 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 45 milyar liralık katkı sağladığını vurgulayan Yumaklı, Türkiye’nin kuru çay üretiminde dünya beşincisi, Avrupa birincisi olduğunu söyledi. Türkiye’nin çay tüketiminde ise dünyada dördüncü sırada yer aldığını hatırlatarak “Orada da üst sıraları zorluyoruz” dedi.

Üretimin büyük bölümünün Rize’den karşılandığını belirten Yumaklı, “Rize yüzde 64’lük payla 872 bin ton, Trabzon yüzde 23’le 306 bin ton, Artvin yüzde 11’le 147 bin ton, Giresun ise yaklaşık 32 bin ton üretim gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde ise bu yıl 1 milyon 300 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor” diye konuştu.

"Don Sadece Sezonu Geciktirdi"

İklim değişikliğinin çay üretimini etkileyeceğine yönelik endişeler taşıdıklarını ancak beklenen olumsuz etkinin gerçekleşmediğini söyleyen Yumaklı, “Meteorolojik olayların çaya korktuğumuz ölçüde bir etkisi olmadı. Sadece biraz sezonu geciktirdi” dedi.

"Üretim Kapasitesi Artıyor, Modernizasyon Sürüyor"

Yumaklı, ÇAYKUR’un üretim kapasitesinde önemli artış sağlandığını ifade ederek, “2002 yılında günlük 6 bin 600 ton olan üretim kapasitesi, 2025 itibarıyla 900 bin 200 tona ulaştı. Yüzde 40’lık bir artış söz konusu. Modernizasyon çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Çay Fiyatındaki Artış Üreticiyi Memnun Etti"

Açıklanan 2025 yılı yaş çay fiyatının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Yumaklı, “Yüzde 34’lük bir artışla fiyat 25,44 lira olarak açıklandı. Üreticimizin memnuniyetini duymak bizleri de gururlandırıyor” dedi. Sürdürülebilir üretim için çayın sadece fiyatıyla değil, teknolojik gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Bakan, elektrikli çay toplama makineleri gibi yeniliklerin üreticilere kolaylık sağladığını belirtti.

"Alım Kotası Dekar Başına 700 Kilograma Çıkarıldı"

Bakan Yumaklı, çay alım kotalarına da değinerek, “Geçmişte daha düşük kotalar vardı. Artık dekar başına 700 kilogram kota uygulanıyor. Bu yıl da bu kotayla devam edeceğiz” dedi. Açıklamalarının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Yumaklı, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.