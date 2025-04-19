Don afetinden en yoğun etkilenen bölgelerden biri olan Saruhanlı’da konuşan Gizligider, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Son yılların en büyük don olaylarından birini yaşadık. Manisa’da 877 bin dekarı aşan bağ alanlarımız var ve bu alanların büyük bölümü zarar gördü" dedi.

Gizligider, 34 ilde etkili olan don olayında Manisa’da özellikle taban araziler ve Gediz Nehri’ne yakın bölgelerin büyük zarar gördüğünü ifade etti. İlk tespitlere göre, Manisa genelinde 812 bin dekar alanda 36 bin 738 üreticinin don afeti nedeniyle mağdur olduğu belirtildi.

Sigortalı ve sigortasız üreticiler için farklı süreçler

Bakan Yardımcısı, TARSİM sigortası bulunan üreticiler için hasar tespit çalışmalarının başladığını, kesin tazminat ödemelerinin ise Temmuz-Ağustos aylarında yapılacağını söyledi. Manisa’da üzüm bağlarında sigortalılık oranının yüzde 54 olduğunu, Saruhanlı’da ise bu oranın yüzde 75'e ulaştığını belirten Gizligider, sigortasız üreticiler için de önemli bir müjde verdi:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, TARSİM sigortası olmayan üreticilerimizin mahsul üretimi için yaptığı harcamalar, hasar oranında devlet tarafından karşılanacak. Yani çiftçimizin emeği sahipsiz bırakılmayacak."

Üreticilere yeni destekler geliyor

İklim değişikliğinin tarımı daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken Gizligider, üreticilere sigorta yaptırmaları çağrısında bulundu. Bunun yanı sıra sisleme, pervane ve gölgeleme ekipmanları için yüzde 25-35 arasında destek verildiğini, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise yüzde 50'ye varan hibe imkanı sağlandığını hatırlattı.

Don afetinden etkilenen üreticilerin tarımsal kredi borçlarının erteleneceğini de belirten Bakan Yardımcısı, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Üreticilere, hasar bildirimlerini zaman kaybetmeden yapmaları çağrısında bulundu.

Geleceğe hazırlık: Yeni mevzuatlar yolda

Gizligider, sadece mevcut zararın telafisi değil, gelecekte benzer afetlere karşı önlem alınması gerektiğinin de altını çizdi: "Yeni iklim koşullarına uyum sağlamak için Meclisimizle birlikte yeni mevzuat çalışmaları yapacağız. Üretimin devamlılığını sağlamak en büyük önceliğimiz."

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’e incelemeleri sırasında Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Saruhanlı ve Demirci Belediye Başkanları, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve ziraat odası başkanları eşlik etti.