Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail’in hükümet üyelerinin Batı Şeria’nın ilhak edilmesine yönelik açıklamaları, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalidir ve asla kabul edilemez. İsrailli yetkililerin bu provokatif açıklamalarını ve olası ilhak planlarını en güçlü şekilde kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

Bu tür sorumsuz açıklamaların Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini hiçe saydığını belirten Tunç, "Batı Şeria, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır ve öyle kalacaktır. Herhangi bir ilhak girişimi, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk açısından geçersizdir. Uluslararası toplum, bu hukuk dışı söylemlere ve olası fiili adımlara karşı net bir tavır almalıdır" ifadelerini kullandı.