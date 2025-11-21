Tescil işlemi, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

“Kivi üretmek kolay bir iş, bitki kendini sevdiriyor”

Yıllardır hem Türkiye’de hem de yurt dışında kivi üretimi üzerine deneyim kazandığını belirten üretici Kadir Engin, süreci şu sözlerle anlattı:

“Amerika’da bile kivi üretiminin nasıl yapıldığını ve toplandığını yerinde gördüm. Tarımı seviyorum. Senede 500-700 ton kivi, 20 ton da fındık üretiyorum. Kivi üretmek aslında kolay bir iş. Su ve gübresini zamanında verdiğiniz sürece kendi kendine büyüyor. Türkiye genelinde kiviler 90-110 gram olur, benim ortalamam 125-130 gram.”

Çarşamba Ovası’nın organik toprak bakımından çok verimli olmadığını ancak doğru tekniklerle kivinin başarıyla yetiştirilebildiğini vurguladı.

“Türkiye kivide başarılı ama dünya pazarı farklı”

Ürettiği büyük ebatlı kivilerin tadıyla da öne çıktığını söyleyen Engin, Türkiye’nin kivi üretim kapasitesine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

“Türkiye aslında kiviyi çok iyi üretiyor. Ancak dünya pazarında 80-100 gramlık kiviler satıldığı için burada yetişen büyük kivileri satmak zor. Fakat bu büyük kivilerin tadı çok farklı, yumuşadıkça aroması daha da güzelleşiyor. Kivide gübre, sulama ve bakım zamanlaması çok önemli. Çarşamba Ovası bereketli bir bölge ve kiviciliğin burada hızla gelişeceğine inanıyorum.”

Tescil, Çarşamba’daki çiftçilere umut verdi

Çarşamba’da noter tarafından tescillenen 180 gramlık kivi, hem bölgedeki üreticiler hem de kivi üretimine başlamak isteyen çiftçiler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Uzmanlara göre bu tescil, Çarşamba Ovası’nda kivi üretiminin değerini artırırken, bölgenin kivi piyasasında daha güçlü bir konuma gelmesine de katkı sağlayacak.