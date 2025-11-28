DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK GIDA HARCAMASI TUTARI ( AÇLIK SINIRI ) 29.828 TL.

GIDA İLE BİRLİKTE DİĞER TÜM TEMEL HARCAMALAR İÇİN HANEYE GİRMESİ GEREKEN TOPLAM GELİR TUTARI (YOKSULLUK SINIRI) İSE 97.159 TL.

(YOKSULLUK SINIRI) İSE BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 38.752 TL.

ASGARİ ÜCRET 22.104,67 TL…

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK %4,98 ON İKİ AYLIK %45,07 YILLIK ORTALAMA %40,27 OLARAK HESAPLANDI.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Kasım ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı ( açlık sınırı ) 29.827,78 TL ’ye,

* Harcama tutarları, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

Çalışanların ailesiyle birlikte, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek harcama tutarını belirlemek için yapılabilecek hesaplamalardan biri, beslenmeye ilişkin ihtiyaçların belirlenmesidir. TÜRK-İŞ, 38 yıldır dört kişilik bir ailenin insanca geçimini karşılayacak “yaşam maliyeti” tutarını belirlemeye, fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği yükü hesaplamaya çalışmaktadır. Belirlenen tutar ücret olmayıp haneye girmesi gereken toplam geliri ifade etmektedir. Yapılan araştırma, enflasyon hesaplaması değil “insan onuru ve değeri ile bağdaşacak bir yaşam sürmesi için” yapılması gereken toplam harcamayı hesaplamak amacına dönüktür.

Bununla birlikte Kasım ayı itibariyle bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasında oluşan 16.648 liralık fark yoksullaşmanın boyutunu ortaya koymaktadır. Daha öncede belirtildiği üzere bu farkı gidermeden enflasyon kadar ücret artışına gidilmesi, var olan olumsuz geçim koşullarının ve dolayısıyla yoksulluğun sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Gerekli ekonomik ve sosyal politikalar öncelikli olarak uygulamaya konulmalıdır. Dar ve sabit gelirli kesim enflasyonun nedeni değil mağdurudur.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Kasım 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,98 oranında gerçekleşti.

oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 45,07 oldu.

oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,27 olarak gerçekleşti.

olarak gerçekleşti. On bir aylık artış oranı ise yüzde 41,48 oranında oldu.

