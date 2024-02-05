Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı enflasyonunu ve yıllık oranlarını açıklayarak, oluşan enflasyon oranlarının, enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemediklerini dile getirdi. Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:

“Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.”