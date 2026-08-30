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Öte yandan, gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet, Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Çorum FK ile karşılaşacak.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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