Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile İngiliz Direktörler Enstitüsü (IOD) iş birliğiyle Londra'da düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumu’nun açılışında konuşan Bolat, Türkiye ile İngiltere arasında modernize edilmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yakında imzalanabileceğini söyledi.

Küresel Belirsizliklere Rağmen Türkiye Ekonomisi Büyüyor

Konuşmasında küresel ekonomik zorluklara da değinen Bolat, ABD-Çin ticaret gerilimleri, Ukrayna’daki savaş ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarının tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını belirtti. Bu gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin dirençli yapısıyla öne çıktığını vurgulayan Bolat, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 3’lük büyüme ile Türkiye'nin üst üste 18 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini hatırlattı. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 1,3 trilyon doları, kişi başına düşen milli gelirin ise 15 bin doları aştığını dile getirdi.

İhracat Türkiye’nin Büyümesinde Lokomotif Rolde

Bolat, ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güç olmaya devam ettiğini belirterek, 2023 yılında Türkiye'nin ihracatının 262 milyar doları aştığını, bu başarı sayesinde dış ticaret açığında 24 milyar dolarlık bir iyileşme sağlandığını aktardı.

Türkiye-İngiltere Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin detaylarını paylaşan Bolat, İngiltere'nin Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracat pazarı olduğunu söyledi. Türkiye'den İngiltere’ye yapılan ihracatın 15,3 milyar dolara ulaştığını, ithalatın ise 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu yüksek verimlilik odaklı teşvik programları ve geniş serbest ticaret ağı sayesinde, ülkenin uluslararası firmalar için cazip bir merkez haline geldiğine işaret etti.

Yatırımlar Karşılıklı Güveni Gösteriyor

İngiliz firmalarının Türkiye’deki yatırımlarının 2023 sonu itibarıyla 9 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bakan Bolat, Türk şirketlerinin İngiltere'deki yatırımlarının da 4,3 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu rakamların, iki ülkenin karşılıklı güvene dayalı ekonomik ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi.

STA’nın Güncellenmesi İçin Kritik Adımlar Atıldı

Bakan Bolat, İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmelerin somut sonuçlar doğurduğunu belirterek, “Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar eklerini imzaladık” dedi. Bu gelişmenin, modernize edilecek STA için önemli bir zemin hazırladığını vurgulayan Bolat, her iki ülkenin de bu konuda gerekli motivasyon ve kararlılığa sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye-İngiltere İş Forumu’nda ayrıca İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan ve DEİK Başkanı Nail Olpak da konuşma yaparak iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Bu tür forumların, stratejik ortaklık temelinde ekonomik ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sunduğuna dikkat çekildi.