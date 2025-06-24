Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, çok kısa bir süre içinde yeni dönem başlayacağını aktararak, "Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek. Organ bağışında dijital başvuru imkânının sunulduğu ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacak. Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak. Sağlık hizmetleri yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hâle getirilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayının artık dijital ortamda alınabileceğini belirten Memişoğlu, "Onay süreçleri daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Memişoğlu, ilaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimleri artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımının hayata geçirileceğini dile getirerek yapılan yeniliklere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım-reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlığımızca yürütülecek."

Bakan Memişoğlu, bugün gelinen noktada sahip oldukları bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesini hedeflediklerini anlatarak, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyor; ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.