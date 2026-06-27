AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek, yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Adem Aldemir, teşkilatın kent genelinde gerçekleştireceği üye ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Çalışmanın Mersin genelinde eş zamanlı yürütüleceğini ifade eden Aldemir, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, mahalle başkanları ve mahalle yönetimlerinin sahaya çıktığını söyledi.

560 ekiple 10 bin haneye ziyaret

Toplam 560 ekip oluşturduklarını belirten Aldemir, gün boyunca 10 binin üzerinde üyeyi evlerinde ziyaret edeceklerini ifade etti. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının iletileceğini kaydeden Aldemir, üyelere teşekkür belgesi takdim edileceğini ve taleplerinin dinleneceğini dile getirdi.

'Nisan ayından bu yana 50 bin üyemizi ziyaret ettik'

Teşkilat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Aldemir, nisan ayının başından bugüne kadar 50 bin üyeyi evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 160 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Aldemir, teşkilatın vatandaşlarla birebir temasını artırarak sürdüreceğini vurguladı.

'Bu yıl 6 bin yeni üye kazandık'

AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Aldemir, yılın başından itibaren Mersin'de 6 bin yeni üyenin partiye katıldığını söyledi. Türkiye genelinde ise 11,5 milyonun üzerinde üyeye ulaşıldığını belirten Aldemir, 2026 yılında hem Mersin'de hem de Türkiye genelinde yeni üye rekoru kırmayı hedeflediklerini ifade etti.

'2026, mahalle çalışma yılı olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılını 'Mahalle Çalışma Yılı' ilan ettiğini hatırlatan Aldemir, bu doğrultuda mahalle teşkilatlarını daha da güçlendireceklerini belirtti. Üyeleri bir aile olarak gördüklerini ifade eden Aldemir, mahallelerde AK Parti'nin varlığını daha da güçlendirmek için çalışmaların süreceğini söyledi.

AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu ifade eden Aldemir, 'Yeter söz milletin' anlayışıyla çıktıkları yolda, 'İşimiz hizmet, gücümüz millet, sevdamız memleket' anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Aldemir, daha güçlü bir Türkiye ve daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.