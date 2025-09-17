Deprem konutlarıyla ilgili yapılan eleştirilere tepki gösteren Kurum, “Bazıları boş tartışmalarla vakit kaybediyor, kara propaganda yapıyor. Milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Ama vatandaşımız hakikati görüyor. Onlar konuşuyor, biz eser üretiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ın tarih boyunca direnişin ve fedakârlığın simgesi olduğunu vurgulayan Kurum, “Bugün de aynı ruhla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik duran yiğit insanların şehri olmaya devam ediyor. Maraş’ın her sokağında bu inancı hissedebilirsiniz. Burada olmak, sizlerle kucaklaşmak bizlere güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Depremin ilk anından bu yana sahada olduklarını söyleyen Kurum, “2 bin 200’ü aşkın mimar, mühendis ve işçimizle gece gündüz çalışıyoruz. Hem konut inşaatlarını başlattık hem de şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Evine, işine kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar Maraş’tan ve diğer illerimizden ayrılmayacağız” dedi.

Projelerin sadece konutlarla sınırlı olmadığını belirten Kurum, “Gençlerimiz için spor alanları, millet bahçeleri, parklar ve sosyal yaşam alanları yapıyoruz. Bizim siyasetimiz lafın değil, eserin siyasetidir. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk, hiçbir işi yarım bırakmadık” diye konuştu.

Kurum, deprem konutlarının bitmeyeceğine yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Onlar umutsuzluk yayıyor, biz milletimize umut inşa ediyoruz. Bizim farkımız bu. Yeni projelerimizi ve hizmetlerimizi hem Kahramanmaraş’a hem de 81 ilimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.