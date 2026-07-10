Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda Türkiye'nin üretim ve teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, 'Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir' dedi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde Modern Karton Fabrikası'nın yeni üretim tesisinin açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sanayiyi güçlendiren, yatırım ortamını iyileştiren ve üretim altyapısını geliştiren bir kalkınma anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin üretim ve teknoloji geliştirmede dünyada sayılı ülkeler arasına yükseldiğini vurgulayan Kacır, 'Bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar ile rüzgar türbini kule ve komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız' ifadelerini kullandı.

23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık mal ihracatının yaklaşık 278 milyar dolara ulaştığını belirten Kacır, bu başarının katma değerli üretim ve ihracatı önceleyen politikaların sonucu olduğunu kaydetti. Kacır, 'Bu başarıların arkasında kararlı bir siyasi irade, istikrarlı bir yatırım iklimi var. Türkiye'nin üretim gücüne inanan, yatırım yapan ve dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden müteşebbislerimiz var' diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine değinen Kacır, yüksek katma değerli ve rekabetçi üretimin tüm sektörlerde yaygınlaştırılacağını dile getirerek, kağıt ve karton sektörünün üretim, ihracat ve yeşil dönüşüm açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Avrupa'da yükselen üretim maliyetleri ve enerji fiyatlarının Türk üreticileri için önemli fırsatlar oluşturduğunu ifade eden Kacır, 'Kuşkusuz doğru adımları attığımız takdirde kağıt ve karton sektörünün çok daha büyük gelişim potansiyelini harekete geçirebilir, ülkemizi bu alanda öncü ülkeler arasına taşıyabilmek için gayret gösteriyoruz' dedi.

Sürdürülebilir üretimin artık zorunluluk haline geldiğine dikkati çeken Kacır, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat süreciyle birlikte geri dönüşüm, karbon emisyonunun azaltılması ve kaynak verimliliğinin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar haline geldiğini belirtti. Kacır, 'Bu yeni dönemde geri dönüşümü üretimin merkezine alan, karbon ayak izini azaltan, kaynak verimliliğini artıran üreticiler bir adım öne geçecek. Bizler bu tabloyu kağıt ve karton sanayimiz için bir tehdit olarak değil, bilakis fırsat olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'430 milyar liralık yatırımın önünü açtık'

Son 23 yılda kağıt ve karton sektöründe yatırım teşvikleriyle 430 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarını aktaran Kacır, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Programları kapsamında firmalara 226 milyon liraya kadar nakit destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağladıklarını bildirdi.

Modern Karton'un yeni üretim tesisinin bu dönüşümün önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Kacır, '850 milyon dolarlık bu proje; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğumuzda atılmış çok kıymetli bir imzadır' dedi.

Yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 300 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Kacır, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırımcıların ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Daha büyük, güçlü, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbislerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu kentin üretim hafızasıyla önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Hacıbektaşoğlu, 'Açılışını gerçekleştireceğimiz karton fabrikası da bu anlayışın önemli örneklerinden birisidir' ifadelerini kullandı.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren de üretim tesisi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından üretim tesisinin açılış kurdelesi kesildi.