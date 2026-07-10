Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a kentteki hizmetlerle ilgili sunum yaptı. Başkan Er, 'Büyükşehir Belediyesi olarak vizyoner projeleri hayata geçiriyoruz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere bütün bakanların değerli destekleriyle yeniden ayağa kalktığını ve 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini söyledi. Sadece depremin yarasını sarmadıklarını aynı zamanda geleceğin Malatya'sını oluşturduklarını aktaran Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak vizyoner projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

'Biz, geleceğin şehrini inşa ediyoruz'

Başkan Er, 'Biz, geleceğin şehrini inşa ediyoruz. Malatya tek merkezli bir şehirdi. Depremde yaşanan yıkımda bunun sıkıntılarını yaşadık. Biz, çok merkezli bir şehir kurguladık. Malatya'da 'Çevreyolu altı-üstü' kavramını ortadan kaldırmak için önemli bir çalışma yürüttük. Dezavantajlı bölgeler modern bir yapıya kavuştu. Malatya'yı tek merkezden çıkarıp, çok merkezli şehir haline getirdik. Şehrimizde tarımla birlikte sanayide önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda şehir merkezinde ve mahalle aralarındaki işletmelere yönelik bir çalışma yürüttük. Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte şehir merkezinde üretime yönelik iş yeri kalmasın, daha planlı bir alanda hizmet versin diye önemli bir projeyi hayata geçirdik. Altay Kışlası bölgesinde iş yerleri yapıldı, bizde yeni alanlar belirledik ve sanayimiz için kümelenme modeli projesini uyguladık. Merkezde bulunan sanayi alanını da toptan teşhir ve satış yeri yaparak, bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz. Ulaşımla ilgili ciddi çalışmalarımız var; Kuzey Kuşak Yolunu 6 ayda tamamladık. Kuzey Çevre Yolu bitiyor. Yaptığımız çalışmalarla Malatya'da ulaşımla ilgili sıkıntı olmayacak. Kredi temin ettik, 3,5 milyar lira maliyetle ikinci viyadüğü inşa ediyoruz. Bunun yanında duble bir alternatif yol yapıyoruz. Narlı'dan gelecek hızlı tren ihalesi yapıldı, buna ek olarak Büyükşehir Belediyesi olarak bizimde banliyö hattı projemiz var. Şehir içinde caddelerimizi genişlettik, 30 metreye çıkardık. Raylı sistem projemiz onaylandı. Kışla ve İnönü caddelerimizden geçecek hafif raylı sistemle ulaşım daha da rahatlamış olacak. Yaptığımız çalışmayla Malatya raylı sisteme kavuşacak. Dünyada örneği olmayan ve kentimiz için önemli bir içme suyumuz var. Kendi cazibesiyle akan suyumuz, depremden sonra kayboldu ve bir süre bulanık aktı. Malatya'nın suyu ile ilgili her zaman bir risk var. Göreve gelen her belediye başkanının alternatif su hayali vardı, biz bu hayali hayata geçiriyoruz. Fırat Havzası'ndan alternatif su kaynağını Malatya'mıza kazandırıyoruz. Bu projemiz için 3,5 milyar liralık kaynak bulduk. Altyapıda ciddi çalışma yürütüyoruz. Yer altı sularını yağmur sularıyla drene edip tarımda kullanmak üzere dereye aktarıyoruz. Bölgenin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini 2,2 milyar lira bedelle kurduk. Organize Sanayi Bölgesindeki kimyasal arıtma tesisi ile Eskimalatya'daki arıtma tesisini devreye aldık. Malatya'da bundan sonra hiçbir atık su arıtılmadan doğaya salınmayacak. Enkaz ayrıştırma alanımızda 10 milyon euroya ayrıştırma tesisi kuruyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra 800 bin metrekare olan alanımızı saha alanı olarak değerlendireceğiz. Ayrıca, yeni konutların yapılmasıyla birlikte mevcut çöp döküm alanımızın yerine yeni bir çöp döküm alanı için çalışma başlattık. Mevcut çöp döküm sahasını ise yeşil alan olarak değerlendireceğiz. Malatya'da 4 milyar liralık gençlik, spor ve kültür yatırımı yapıyoruz. Bölgenin en büyük kütüphanesinin yanında onlarca kütüphane inşa ediyoruz. 5 büyük spor kompleksi ile onlarca gençlik merkezi, spor salonları, sahalar yapıyoruz. Malatya depremin yaralarını sardı, normalleşme sürecinde önemli organizasyonlar düzenliyoruz. Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonunu yaptık. Turizm ve gastronomiye yönelik önemli çalışmalarımız var. Malatya'mızda 1350 lokasyonda inşaat çalışması var, günde 1200 kamyon şehir merkezinde dolaştı ve yollarımızda bozulmalar meydana geldi. Yol konusunda 4,5 milyar lira gibi ciddi bir yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak İstihdam Merkezi kurduk. 'Malatya'da iş var' sloganıyla is arayanlara iş buluyoruz' dedi.

'Çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e projeleri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, 'Çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum' dedi.

Başkan Er, daha sonra Bakan Işıkhan'a, belediye binası içerisinde yapılan ve bölgenin en kapasiteli olma özelliğini taşıyan Şehir Kütüphanesini gezdirerek, bilgi verdi. Bölgenin en kapasiteli kütüphanesini gençlerin hizmetine sunduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Kütüphanemiz 3200 metre kullanım alanıyla birlikte toplam 6400 metrekare alan üzerine inşa edildi. Çocuklarımız, belediye binasından bağımsız olarak kütüphaneye giriyor. Kontrollü bir yer. Ailelerimiz çocuklarını rahatça bırakıp, alabiliyorlar. Kütüphanemizi açalı 20 gün oldu ama şu anda 8 bin 500 üye kaydı açıldı. Yepyeni bir bina inşa ettik. Bütün sistemler, belediye binamızdan bağımsız bir şekilde çalışıyor. Güvenli bir bina yaptık. Malzemeyi özel seçtik. Disiplini ön planda tutuyoruz. 7/24 açık, ücretsiz çorba sınırsız çay, su ve kahve ikramımız var. Haftanın bir günü de yemek ikramı günümüz' bilgisini verdi.

'Harika bir kütüphane olmuş'

Kütüphanede öğrencilerle sohbet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 'Maşallah, harika bir yer kütüphane olmuş. Amfi şeklinde olması da çok iyi. Müthiş, tebrik ederim' diye konuştu.