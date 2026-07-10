Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, Bandırma'da düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

19, 23 ve 24. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili ile önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Öztaylan'ın vefatı, ailesi, yakınları, sevenleri ve siyaset camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Mehmet Cemal Öztaylan için ilk olarak Paşakent Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Burada okunan duaların ardından Öztaylan'ın naaşı, Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii'ne getirildi.

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ile Aysan Öztaylan, cenazeye katılanlara teşekkür ederek başsağlığı dileklerini kabul etti.

Cuma namazı sonrası Tekke Camii İmamı Adem Turan tarafından kıldırılan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Cemal Öztaylan'ın naaşı, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı, TBMM 28. Dönem Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, MHP Balıkesir Milletvekili ve MYK Üyesi Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.