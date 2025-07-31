Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programına Sungurlu ilçesinden başladı. Türk savunma sanayisinin önemli tesislerinden bazılarını yerinde inceleyen Bakan Kacır, mühimmat üretimi ve savunma altyapısı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yatırımcılarla görüşmelerde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kacır, Anadolu şehirlerinin sanayi yatırımlarıyla yeniden canlanacağını vurguladı. “Yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Yerel kalkınmayı önceleyen bir anlayışla, her ilimizde dört temel yatırım alanında, Türkiye’de sunulan en ileri düzeydeki teşvikleri sağlıyoruz” dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, kentteki sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Ardından siyasi parti il başkanlıklarına da ziyarette bulunan Kacır, sanayiciler ve girişimcilerle de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Demiryolu yatırımlarına da değinen Kacır, “Çorum’un sanayide büyümesi, üretim ve ihracat kapasitesini artırması için organize sanayi bölgeleriyle birlikte demiryolu altyapısı büyük önem taşıyor. Bu konuda da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” diye konuştu.