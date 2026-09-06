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6. dakikada üç savunmacının arasında yapılan şık paslaşmanın ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Alexandros Kyziridis, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ÇorumFK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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