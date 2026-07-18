Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, gelişen teknoloji ve yeni deliller sayesinde yıllardır çözülemeyen dosyaların yeniden ele alındığını belirterek, "Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniden açılan soruşturmalar kapsamında kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz istasyonu analizleri ile yeni tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucu önemli ilerlemeler kaydedildi.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık dosyasında bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de öldürülen Mehmet Ali Türkmen cinayetiyle ilgili iki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur dosyasında bulunan insan kemiklerinin DNA incelemesi sonucu Uyğur'a ait olduğu belirlendi. İstanbul Bayrampaşa'da öldürülen Gültekin Yıldırım dosyasında DNA eşleşmesiyle bir şüpheli tutuklanırken, Fatih'te öldürülen Yusuf Sayaner cinayetinde suçunu itiraf eden zanlı cezaevine gönderildi.

Öte yandan Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında ise yeni tanık beyanları ve teknik analizler doğrultusunda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Adaletin zaman aşımına teslim olmayacağını vurgulayan Gürlek, devletin tüm imkânlarının karanlıkta kalan suçların aydınlatılması için kullanılacağını belirterek, hiçbir delilin göz ardı edilmeyeceğini ve yıllar geçse de faillerin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.