İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi kurumların afet yönetimindeki önemiyle ilgili, 'Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun koordinasyonunda, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 5. kez düzenlenen 'Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım çalışmalarının devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirterek, 'Devletten ve milletten gelen yardımlar; ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı' diye konuştu.

'147 milyar liralık bağışın 137 milyar lirası kullanıldı'

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirten Bakan Çiftçi, 'Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumdadır. Geriye kalan 10 milyar lira da deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yolları ve acil yapılması gereken işlerde kullanılacaktır' dedi.

''İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını hepimiz biliyoruz'

Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liranın ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti. Türkiye'nin beş kıtada 85 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, 'İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Onların yardımlarını dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara AFAD kanalıyla ulaştırmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı olduğu ortaya çıktı'

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen koordinasyon çalışmalarına katkılarından dolayı AFAD Başkanı ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Bakan Çiftçi, '2023 yılında Maraş merkezli büyük depremler olduğunda Bakanımız bölgede hakikaten çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de çok geniş bir alanda deprem olmasına ve hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen, devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi. Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı' dedi.

'Ahbap-çavuş ilişkileri resmi kurumların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu'

AFAD'ın uluslararası alandaki çalışmalarına da değinen Bakan Çiftçi, 'Bu çalışmalarda devlete olan güven ve devletin topladığı yardımlar tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu. Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar; ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu manada AFAD'ımız milli gururumuz olmaya devam ediyor. Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Orada yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde kendilerine madalya takdim edildi' diye konuştu.

Resmi kurumların afet yönetimindeki önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, 'Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.