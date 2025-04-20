Bakan Bolat, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan zirai don olayının 65 ili etkilediğini ve özellikle 38 ilde ciddi etkiler görüldüğünü belirterek, "İlk andan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte tüm ekiplerimiz sahadaydı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hava sıcaklıkları arttıkça zarar boyutu daha net ortaya çıkıyor. Çiftçilerimizin zararlarını karşılamak için hükümet olarak gereken her şeyi yapacağız" dedi.

"Türkiye, dünyanın en büyük şantiyesine dönüştü"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bolat, iki yıl içerisinde 201 bin konut, köy evi ve iş yerinin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 453 bine ulaşacağını söyledi. Bolat, "Türkiye bugün dünyanın en büyük şantiyesi konumunda. Bu başarıyı görmezden gelmek mümkün değil. Japonya'dan yetkililer bile bu çalışmalara hayranlıkla bakıyor" diye konuştu.

İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm vurgusu

İklim değişikliğine dikkat çeken Bolat, "Nisan ayının ikinci yarısında kar yağışı ve dolu gibi ekstrem hava olayları hâlâ yaşanıyor. Bu gerçek, iklim değişikliğiyle mücadelede daha kararlı adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor. Meclis’te görüşülen İklim Değişikliği Kanunu bu anlamda hayati öneme sahip. Emisyon ticaret sisteminin kurulması ve AB'nin yeşil ekonomisine uyum sağlanması artık bir zorunluluk" ifadelerini kullandı.

"EKK kararları hızla devreye girecek"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında alınan yeni kararlarla ilgili de konuşan Bolat, "Finansman kolaylıkları ve ihracat teşvikleri gibi alanlarda önemli adımlar atıldı. Bu kararların uygulamaya alınmasıyla iş dünyamız bunların etkisini kısa sürede hissedecek" dedi.

"Suriye ile güçlü bir ekonomik iş birliği hedefleniyor"

Suriye ile ticari ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Suriye'de yapılacak çok iş var. Ambargonun kaldırılması ilk adım olacak. Enerjiden ulaşıma, sanayi bölgelerinden liman işletmelerine kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunuyor. Türk iş insanları için bu bölgede yeni fırsatlar doğacak" diyerek sözlerini tamamladı.