Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni nesil ticaret anlaşması çalışmalarının bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

ECOTA 14 Yıl Sonra Yeniden Gündemde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da 14 yıl aranın ardından düzenlenen 5. EİT Ticaret Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ECOTA (EİT Ticaret Anlaşması) için güncelleme sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu.

Bolat, üye ülkelerin oy birliğiyle kabul ettiği İstanbul Deklarasyonu sayesinde anlaşmanın yeni nesil bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.

Bakan, “Hizmet ticareti, e-ticaret ve modern ticaret disiplinlerini anlaşmaya dahil ederek ECOTA’nın kapsamını genişleteceğiz” dedi.

“ECOTA, EİT 2035 Vizyonuna Güçlü Katkı Sunacak”

Bakan Bolat, güncellenen ticaret anlaşmasının EİT 2035 Vizyonu doğrultusunda bölge içi ticaretin artırılmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

“Anlaşmanın uygulanmasıyla EİT bölge içi ticaret hedeflerimize ulaşacağımıza ve bölgemizin refahına doğrudan katkı sunacağımıza inanıyorum.”

Türkiye’nin önerisiyle bölge içi ticaret oranının:

Kısa vadede yüzde 10’a ,

2035 yılına kadar ise yüzde 15’e

çıkartılması yönünde uzlaşı sağlandı.

Gümrüklerde Dijitalleşmeyi Hızlandıracak Strateji Onaylandı

Toplantının öne çıkan kararlarından biri de EİT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi oldu.

Bu strateji kapsamında:

Gümrük süreçlerinde dijitalleşme hızlanacak,

Elektronik veri değişim sistemleri uyumlaştırılacak,

Lojistik süreçler daha rekabetçi hale getirilecek,

Ülkeler arası koordinasyon artırılacak.

Bolat, bu adımların bölge içi ticaretin hızlanmasına ve maliyetlerin düşmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İki Kritik Belge İmzaya Açıldı

Toplantıda uzun süredir müzakere edilen iki önemli belge de imzaya açıldı:

1. EİT Ortak Ticareti Teşvik Etkinlikleri Mutabakat Zaptı

Bu belge ile:

Özel sektörün bölgesel ticaretteki rolü artırılacak,

KOBİ’lere finansman ve teknik destek mekanizmaları güçlendirilecek,

EİT Ortak Ticaret ve Sanayi Odası’nın kapasitesi genişletilecek,

Bölgesel ticaret fuarlarının sayısı artırılacak.

2. EİT Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması

Bu anlaşma sayesinde:

Gümrüklerde bilgi paylaşımı güçlenecek,

Kaçakçılıkla mücadelede ortak kapasite artırılacak,

Sınır kapılarındaki işlemler hızlanacak ve güvenli hale gelecek.

“EİT’nin Ticari Bütünleşmesinde Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Bakan Bolat, İstanbul’da alınan kararların bölge ekonomileri için tarihi nitelikte olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“ECOTA’nın güncellenmesi, ticaretin kolaylaştırılması stratejisinin kabulü ve yeni anlaşmaların imzalanması, EİT bölgesinde daha hızlı, daha dijital ve daha entegre bir ticari yapının temelini atacaktır.”

Türkiye’nin, EİT’nin ticari gündemine liderlik etmeye devam edeceğini ifade eden Bolat, atılan ortak adımların tüm üye ülkelere uzun vadeli ekonomik fayda sağlayacağını söyledi.