Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğde, yeniden değerleme oranının Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre belirlendiği hatırlatıldı. Kanun gereği, yeniden değerleme oranı; içinde bulunulan yılın Ekim ayı dahil olmak üzere, bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerindeki artış oranına göre hesaplanıyor.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, yeniden değerleme oranının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yİ-ÜFE artış ortalamasına göre belirlenmesi ve bu oranın Resmi Gazete'de ilan edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edilmiştir."

Yeniden Değerleme Oranı Ne Anlama Geliyor?

Yeniden değerleme oranı; vergi, harç, ceza, çeşitli kamu hizmet bedelleri ve bazı mali yükümlülüklerin güncellenmesinde temel alınan bir gösterge olarak önem taşıyor. 2025 yılında bu kalemlerde yapılacak artışlar büyük ölçüde bu oran doğrultusunda şekillenecek.