Türkiye e-Ticaret Haftası Açılış Programı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin dijital ticarette son yıllarda gösterdiği güçlü yükselişi değerlendirdi. Bolat, hem hacim hem işlem sayısı hem de işletme katılımında rekor seviyelere ulaşıldığını söyledi.

“E-ticaret hacmi 3 trilyon TL’yi aştı”

Bolat, 2024 yılı verilerine göre Türkiye’nin e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artışla 3 trilyon TL’yi geçtiğini, bunun da yaklaşık 90 milyar dolara karşılık geldiğini ifade etti. Son beş yıllık tabloya dikkat çeken Bolat, “2019’dan bu yana e-ticaret 21 kat büyüdü. Bu büyüme kullanıcı davranışlarında kalıcı bir dönüşüme işaret ediyor” dedi.

Dünya genelindeki gelişmelere de değinen Bakan Bolat, küresel e-ticaret hacminin 2022’de 5 trilyon dolar, 2024’te ise 6 trilyon dolara ulaştığını belirtti.

Perakende e-ticarette rekor artış

Bakan Bolat, perakende e-ticaret hacminin 2024 yılında yüzde 63,7 artarak 1 trilyon 619 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı. Türkiye’nin Avrupa’daki performansına da değinen Bolat, “2023-2024 döneminde Türkiye perakende e-ticarette yüzde 18 büyüyerek 45 milyar euroya ulaştı; Avrupa ortalaması ise yüzde 7 büyüme gösterdi” dedi.

“Genel ticaretin 5’te 1’i dijital ortamda gerçekleşiyor”

Bolat, e-ticaretin ekonomideki ağırlığının giderek güçlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

2024 yılında e-ticaretin GSYH içindeki payı: %6,5

Perakende e-ticaretin GSYH içindeki payı: %3,5

Genel ticarette e-ticaretin payı: %19,1 (yaklaşık 5’te 1)

“Artık ticaretin önemli bir bölümü tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor” diyen Bolat, Türkiye’nin genç nüfusu, lojistik gücü ve üretim kapasitesi sayesinde bölgesel bir dijital ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

İşletme sayısı arttı: 600 binin üzerinde

E-ticaret yapan işletme sayısındaki artışa dikkat çeken Bolat, 2022’de 549 bin olan işletme sayısının 2024’te 600 binin üzerine çıktığını belirtti. İşletme türlerine ilişkin dağılım ise şöyle:

%78,6 şahıs işletmesi

%17,8 limited şirket

%3,6 anonim şirket

Bu dağılımın e-ticaretin düşük sermayeyle bile büyük pazarlara erişim imkânı sunduğunu gösterdiğini vurguladı.

En yoğun sektörler belli oldu

E-ticarette en çok işlem yapılan alanların yeme-içme, giyim, ayakkabı-aksesuar, elektronik, ev-bahçe ürünleri, mobilya, medikal ve kozmetik-kişisel bakım kategorileri olduğunu ifade eden Bolat, 2024’te Türkiye genelinde 5 milyar 910 milyon adet e-ticaret işlemi gerçekleştirildiğini, perakende işlem sayısının ise yılda 1 milyar 850 milyon adet olduğunu açıkladı.

“Ürün güvenliği konusunda cezai yaptırımlar kararlılıkla sürecek”

Son dönemde ürün güvenliğiyle ilgili yaşanan üzücü olaylara da atıfta bulunan Bolat, mevzuat ve denetim süreçlerinin daha da sıkılaştırılacağını belirtti:

“Vatandaşımızın sağlığını ve güvenliğini korumak birinci önceliğimiz. Sadece polisiye tedbirlerle değil, sektörün kurallara uyması ve iç denetimlerin artırılmasıyla da güvenli dijital ticaret ortamı sağlanacak. Yanlış uygulamalara yönelik cezai yaptırımları kararlılıkla sürdüreceğiz.”