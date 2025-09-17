Çin devlet televizyonuna bağlı bir kanala mülakat veren Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki enerji ve ekonomi odaklı görüşmelerin, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi sırasında ele alındığını hatırlattı. Bayraktar, ziyaretinde Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie ve Çinli enerji şirketleriyle bir araya geldiğini belirterek, “Enerjide çok iş birliği yapabileceğimiz alan var” ifadesini kullandı.

“Deniz üstü rüzgar projesi Türkiye’de bir ilk olacak”

Bayraktar, somut iş birliği alanları arasında deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin öne çıktığını vurguladı:

“Konuştuğumuz projelerden biri Türkiye’nin ilk offshore rüzgar projesi. Bu büyük ölçekli yatırımı Çinli şirketlerle birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

30 milyar dolarlık yatırım programı

Türkiye’nin 2035 hedeflerine yönelik yaklaşık 30 milyar dolarlık bir enerji yatırımı programı açıkladığını söyleyen Bayraktar, bu projelerin Avrupa’ya elektrik iletimini de kapsadığını ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu olduğunu belirtti.

Nükleer ve veri merkezi entegre proje planı

Bakan Bayraktar, Trakya’da planlanan nükleer santral projesi için Çin tarafına önemli bir öneri sunduklarını açıkladı:

“Trakya’da kurmayı düşündüğümüz nükleer santrali, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri, depolama üniteleri ve büyük bir veri merkezi ile entegre ederek dünya çapında bir enerji ve data parkına dönüştürmeyi teklif ettik. Bu önerimiz büyük ilgi gördü.”

“Türkiye ikinci üretim üssü olabilir”

Çinli firmaların batarya ve enerji depolama alanında Türkiye’de üretim planladığını belirten Bayraktar, Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde kritik bir konuma gelebileceğini vurguladı:

“Türkiye’yi adeta ikinci bir üretim üssüne dönüştürebiliriz. Ticaret savaşları ve yaptırımların olduğu bir dünyada Türkiye’nin lojistik avantajlarıyla farklı pazarlara ulaşmak mümkün. Güneş paneli ve rüzgâr türbini üretimi için de altyapımız hazır.”

Bayraktar, iş birliğinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlar’da da ortak projelere açık olduklarını belirtti.