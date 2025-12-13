TMSF tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla kayyım olarak görevlendirilen Habertürk TV hakkında ortaya atılan “satıldı” iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, TMSF’nin tüm satış işlemlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve kamuoyuna ilan ederek gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Fon yetkilileri, sosyal medyada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, olası satışlara ilişkin tek resmi kaynağın TMSF’nin internet sitesinde yayımlanan ilanlar olduğunu hatırlattı.

Habertürk TV’ye ilişkin iddiaların kısa sürede geniş yankı uyandırması, medya kulislerinde “yeni bir satış mı geliyor?” sorularını da beraberinde getirdi. Ancak TMSF’nin net açıklamasıyla birlikte, şu an için Habertürk TV’ye yönelik herhangi bir satış sürecinin bulunmadığı resmen teyit edilmiş oldu.