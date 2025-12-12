Türkiye gıda sektörünün dönü? ?üm gündemini belirleyen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, bu yıl gıda ekosisteminin geleceğini şekillendiren kritik başlıkları daha bütüncül bir çerçevede ele alıyor. Zirve, rejeneratif tarımdan inovasyon ve dijitalleşmeye, tüketici davranışlarından tarım-gıda entegrasyonuna kadar sektörün karşı karşıya olduğu çok boyutlu dönüşümü masaya yatırarak paydaşlara kapsamlı bir yol haritası sunmayı hedefliyor. İş dünyası, politika yapıcılar, akademi, teknoloji girişimleri, yatırımcılar ve sivil toplum temsilcileri, 17 Aralık’ta aynı platformda buluşarak gıda sisteminin geleceğine yönelik ortak akıl geliştirecek.

Zirvenin bu yılki çerçevesi, gıda sektörünün geleceğini belirleyecek çok boyutlu dönüşümü bütüncül bir biçimde ele alıyor. Türkiye gıda sanayisine stratejik bir bakış sunan oturumlar, sektördeki rekabet dinamikleri, tedarik zincirlerindeki kırılganl ıklar ve değişen tüketici davranışlarını gündeme taşıyor. Rejeneratif tarım ve doğa pozitif üretim modellerinin giderek artan önemi, hammadde kalitesinden biyoçeşitliliğin korunmasına kadar geniş bir perspektifte ele alınırken; gıda ekosistemlerinde inovasyonu güçlendiren teknoloji uygulamaları, girişimler ve yeni iş birlikleri de dönüşümün hızlandığı alanlar olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda davranışsal beslenme eğilimleri, sürdürülebilir tarım politikaları, dijitalleşme, izlenebilirlik ve küresel gıda geçişine ilişkin uluslararası içgörüler, sektörün uzun vadeli dönüşümünü şekillendiren temel odakları oluşturuyor. Böylece zirve, gıda ekosisteminin geleceğine dair kapsamlı ve birbirini tamamlayan bir yol haritası sunuyor. Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) iş birliğiyle geliştirilen zirve bu yıl 11. kez düzenleniyor.

Sürdürülebilir Gıda Platformu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, zirvenin bu yılki vizyonunu şöyle özetliyor:

“Gıda sektöründe yaşadığımız dönüşüm artık parça parça iyileştirmelerle yönetilebilecek bir süreç değil; bütünsel bir değişim gerektiriyor. Rejeneratif üretimden teknolojiye, tüketici davranışlarından finansmana kadar her alan yeni bir iş yapış biçimi talep ediyor. Bu zirvede amacımız, tüm ekosistemi aynı masada buluşturup ortak bir gelecek tasavvuru oluşturmak; riskleri fırsata çeviren, doğayla uyumlu ve dayanıklı bir gıda sistemi için kolektif bir hareket başlatmak.”

Yatırım Ufukları: Sürdürülebilir Gıdada Finansmanın Geleceği — Zirvenin Özel Odak Alanı

Zirvenin finansman odaklı tek oturumu olan “Yatırım Ufukları: Sürdürülebilir Gıdada Finansmanın Geleceği”, sürdürülebilir gıda alanındaki sermaye akışını, etki yatırımlarını, yeni fonlama modellerini ve yatırımcı yaklaşımını ele alacak. Bu oturum, gıda sektöründe dönüşümü hızlandıran finansal mekanizmaların nasıl şekillenebileceğine dair önemli bir perspektif sunması açısından zirvenin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.

Zirve, Güçlü Sponsorluk Yapısıyla Gerçekleşiyor

Bu yıl zirve, gıda sektörünün dönüşümüne katkı sunan güçlü bir sponsorluk ekosistemiyle gerçekleşiyor. Pladis Ana Sponsor, Aromsa ve Şok Platin Sponsor, Haribo, Cargill, Uno, Merieux Nutrisciences, Döhler, Balparmak, Danone, TAB Gıda, Tat Gıda, Superfresh, Tiryaki ve Gönenli Süt Altın Sponsor olarak zirveye destek veriyor.

Ayrıca birçok sponsorun daha yer aldığı bu yapı, zirvenin kapsayıcı ve çok paydaşlı yaklaşımını güçlendiriyor.

Gıda Ekosisteminin Tüm Paydaşlarını Buluşturan Kapsayıcı Yapı

Zirve; gıda üreticilerinden perakendecilere, tedarik zincirinden teknoloji girişimlerine, yerel yönetimlerden akademiye, yatırımcılardan HoReCa profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı profiliyle gıdanın geleceğine yön vermeyi hedefliyor. Katılımcılar, gün boyunca sektörde dönüşümü tetikleyen yenilikçi uygulamaları, küresel gelişmeleri ve yeni iş birliklerini yakından inceleme fırsatı bulacak.