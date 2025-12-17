TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle sosyal diyalog sürecinin aktif biçimde yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Işıkhan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücretin; çalışanlarımızın alım gücünü koruyan, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözeten ortak bir noktada belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Türkiye’yi Çalışma Hayatında Güçlü Bir Aktör Haline Getireceğiz”

Küresel ölçekte dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni nesil çalışma modellerinin çalışma hayatını köklü biçimde etkilediğini belirten Işıkhan, Türkiye’nin bu dönüşümün pasif izleyicisi değil, güçlü bir aktörü olmasını hedeflediklerini söyledi. Çalışma hayatını daha dayanıklı hale getirecek, sosyal güvenlik sistemini geleceğe hazırlayacak ve çalışanların beceri dönüşümünü hızlandıracak politikaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Deprem Bölgesinde Sigortalı Sayısı 2 Milyon 59 Bine Ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede hızlı şekilde harekete geçtiklerini dile getiren Bakan Işıkhan, depremden etkilenen 11 ilde toplam harcamanın 40 milyar lirayı aştığını açıkladı. Deprem sonrası yarı yarıya düşen sigortalı çalışan sayısının, alınan destek ve teşviklerle deprem öncesi seviyenin de üzerine çıkarıldığını belirten Işıkhan, “Bugün deprem bölgesinde sigortalı sayımız 2 milyon 59 bine ulaşmış durumda” dedi.

SGK Açığında Tarihi Düşüş

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mali sürdürülebilirliğinin güçlendiğine dikkat çeken Işıkhan, 2002 yılında SGK açığının milli gelire oranının yüzde 2,2 olduğunu, 2025 yıl sonu itibarıyla bu oranın yüzde 0,42’ye kadar düşmesinin beklendiğini söyledi. SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının ise yüzde 95’in üzerine çıkacağını kaydetti.

890 Milyar Liralık İstihdam Teşviki

İşverenlerin mali yükünü hafifletmek amacıyla prim teşvikleri ve desteklerin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, 2023-2025 döneminde yaklaşık 2 milyon iş yerine, 13 milyonun üzerinde sigortalı için toplam 890 milyar lira teşvik sağlandığını açıkladı. Kayıt dışı istihdam oranının da yüzde 26,9’a kadar gerilediğini belirtti.

Sağlıkta Geri Ödeme Kapsamı Genişledi

Bakan Işıkhan, ilaç ve tedaviye erişimde önemli adımlar atıldığını belirterek, geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 8 bin 877’ye yükseldiğini söyledi. Kanser, SMA, hemofili ve kistik fibrozis gibi hastalıkların tedavisinde milyarlarca liralık harcamanın SGK tarafından karşılandığını ifade eden Işıkhan, “Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren her konuda onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Asgari Ücret Desteği ve Vergi Düzenlemesi

2025 yılında asgari ücret desteğinin bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Işıkhan, yılın ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 46,8 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Asgari ücrete kadar olan gelirlerden verginin kaldırılmasıyla, 2026 yılında toplam 1 trilyon 92 milyar liralık vergiden vazgeçilmiş olacağını söyledi.

İstihdamda Tarihi Zirve

Ekim ayında Türkiye’nin istihdamda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bakan Işıkhan, istihdam edilenlerin sayısının 32,8 milyona çıktığını, işsizlik oranının ise yüzde 8,5’e gerileyerek son 30 aydır tek haneli seyrini koruduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, konuşmasını “Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretmeye, çalışmaya ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.