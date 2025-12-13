Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, içerik üreticilerine sunduğu gelir modellerine bir yenisini daha ekledi. Dünyanın en büyük video paylaşım platformu, PayPal’a ait sabit coin PYUSD ile içerik üreticilerine ödeme yapmaya başladığını duyurdu. Bu gelişme, YouTube’un tarihinde ilk kez bir dijital varlığı doğrudan ödeme altyapısına entegre etmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

PayPal’ın kripto paralardan sorumlu yöneticisi May Zabaneh, söz konusu özelliğin ilk aşamada ABD’deki içerik üreticileri için aktif hale getirildiğini doğruladı. Böylece YouTube, geleneksel ödeme yöntemlerinin yanında kripto tabanlı bir alternatifi de resmi olarak devreye almış oldu.

Kripto ve DeFi odaklı kredi piyasası platformu Clearpool’un CEO’su Jakob Kronbichler, bu adımın sektörde önemli bir etki yaratacağını belirterek, büyük platformların yalnızca sorunsuz ve güvenilir altyapıları tercih ettiğine dikkat çekti. Kronbichler, PYUSD’nin zincir üstü ödeme avantajı sunarken ek saklama veya regülasyon yükü oluşturmamasının platformlar için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Uzmanlar, sabit coin’lerin küresel platformlarda yaygınlaşmasıyla birlikte yalnızca ödeme sistemlerinin değil, zincir üstü finansal ürünlerin de daha geniş kitlelere ulaşabileceğini vurguluyor. Hashtag Web3’ün kurucusu Vedang Vatsa ise YouTube’un teknik karmaşıklığı PayPal’a bırakarak içerik üreticilerine daha fazla seçenek sunmasını “pratik ve stratejik bir ilk adım” olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 2,5 milyar kullanıcıya hitap eden YouTube’un bu hamlesi, kripto paraların ana akım dijital ekonomide daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlaması açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.