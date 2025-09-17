Ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel işbirliğinin simgesi olurken, Prenses’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu saygı da dikkat çekti.

Prenses Akiko’ya ziyarette Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve beraberindeki heyet eşlik etti. Sergide Anadolu uygarlıklarının tarihine tanıklık eden eserleri ilgiyle inceleyen Prenses’in parmağındaki Türk bayrağı motifli yüzük, Cumhuriyet’e ve Atatürk’ün mirasına duyduğu saygının simgesi olarak yorumlandı.

Bakan Ersoy, Prenses’e sergide yer alan eserlere ilişkin bilgi verirken, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma çabalarının Atatürk’ün “Medeniyet yolunda başarı, kültür ve sanatla mümkündür” anlayışından ilham aldığını vurguladı.