Bolat, yılda 85 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirterek, güvenli ve konforlu uçuş için sahada gösterilen özverinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en genç havayolu şirketi AJet’in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, beraberindeki heyetle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’na kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında terminalden aprona, ekip odalarından CIP salonuna kadar tüm operasyon alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Operasyon Sahasında Detaylı İnceleme

Ziyaret sırasında saha ekipleriyle bir araya gelen Bolat, çalışanların operasyonel süreçlere ilişkin deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını dinledi. Her bir çalışanın AJet’in büyüme yolculuğundaki katkısının büyük önem taşıdığını belirten Bolat, ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

AJet’in yolcu taşıma araçlarında kullanılan, Türkiye’nin ve dünyanın ikonik yapılarından oluşan görsel tasarımlar da yerinde incelendi. İstanbul’un simgelerinden küresel kültürel miraslara uzanan bu tasarımların, yolcular için keyifli bir ilk temas oluşturduğunu ifade eden Bolat, söz konusu yaklaşımın AJet’in marka kimliğine dinamizm kattığını söyledi.

Yolcu Geri Bildirimleri Yakından Takip Ediliyor

Havalimanındaki temaslar sırasında yolcularla birebir sohbet eden Bolat, misafirlerin olumlu ve olumsuz geri dönüşlerini not aldıklarını belirtti. Her yolcunun uçağa binerken taşıdığı farklı bir hikâye olduğunu dile getiren Bolat, bu durumun çalışanların emeğinin değerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

“Her yıl 85 milyon misafirimizi ağırlıyoruz. Onların güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmaları için sahada gösterilen çabayı yerinde görmek bizleri son derece mutlu etti” diyen Bolat, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

“Bu Misyonun Bilinciyle Çalışıyoruz”

AJet ve Türk Hava Yolları’nın Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bu misyonumuzu hiçbir zaman unutmadan süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, misafirlerimize daha iyi hizmet sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Yeni yıl öncesinde tüm çalışanlara teşekkür eden Bolat, “Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni yılın herkese sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu yıllar” ifadelerini kullandı.