Valilikten yapılan açıklamada, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango ve benzeri şans oyunlarının satışında artış yaşandığına dikkat çekildi. Bu satışların cami çevreleri ve ibadethane önlerinde yapıldığına dair Valiliğe çok sayıda şikâyet ulaştığı belirtilerek, düzenlemenin bu doğrultuda hayata geçirildiği ifade edildi.

Genelgede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bilet satışına, çekilişlere ve ikramiye ödemelerine ilişkin yönetmeliğine atıf yapılarak, satışların belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması gerektiği vurgulandı. Camilerin, her yaştan vatandaşın huzur içinde ibadet edebilmesi için ayrılmış mekânlar olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Camiler; ibadet, eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü kutsal mekânlardır. Vatandaşlarımızın camilerden azami derecede istifade edebilmesi ve ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmeleri amacıyla, cami avluları, girişleri ve bahçelerinde milli piyango biletleri ile diğer şans oyunlarının satışına izin verilmeyecektir.”

Genelgenin uygulanması için kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve zabıta birimlerinin gerekli tedbirleri alacağı bildirildi. Denetimlerin artırılacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmeyeceği de özellikle vurgulandı.

Yeni düzenleme ile birlikte İstanbul genelinde cami çevrelerinde şans oyunu bileti satışının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.