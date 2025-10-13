Başvurular, 17 Ekim 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlere seslenerek, “Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilileri, başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için öğrencilerin e-Devlet üzerinden işlemlerini zamanında tamamlamaları gerektiğini belirtti.