Kulüp Başkanlarına da Gözaltı Kararı
Soruşturma kapsamında, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa Kulübü’nün sahibi Turgay Ciner ve kulübün eski başkanı Fatih Saraç hakkında “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Ayrıca, soruşturma sürecinde sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen U.E. isimli kişi de “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındı.
Eş Zamanlı Operasyon: 19 Kişi Gözaltında
Cuma sabahı düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa eski başkanı Fatih Saraç ve 16 hakem olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.
Gözaltı Kararı Verilen 17 Hakemin Listesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen hakemlerin isimleri de belli oldu. İşte o liste:
-
Ahmet Kıvanç Kader
-
Arif Taşkın
-
Baran Karaman
-
Batuhan Topçu
-
Bedirhan Efe Akdoğan
-
Cihad Buyurgan
-
Erkan Arslan
-
Miraç Yıldırım
-
Mustafa Özel
-
Nevzat Okat
-
Nurullah Kırbaş
-
Sabri Emre Tekin
-
Şenol Bektaş
-
Ufuk Tatlıcan
-
Umut Kaptan
-
Yakup Yapıcı
-
Yasin Şen
Soruşturma Derinleşiyor
Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu hakemlerin farklı liglerde görev yaptığı ve bazı maçlarda “sonuç manipülasyonu” şüphesi bulunduğu belirtildi. Hakemlerin dijital materyalleri ve banka hesap hareketleri incelemeye alındı.
Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmanın, önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu’na da yansıtılması bekleniyor.