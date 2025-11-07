Kulüp Başkanlarına da Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa Kulübü’nün sahibi Turgay Ciner ve kulübün eski başkanı Fatih Saraç hakkında “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Ayrıca, soruşturma sürecinde sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen U.E. isimli kişi de “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındı.

Eş Zamanlı Operasyon: 19 Kişi Gözaltında

Cuma sabahı düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa eski başkanı Fatih Saraç ve 16 hakem olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Gözaltı Kararı Verilen 17 Hakemin Listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen hakemlerin isimleri de belli oldu. İşte o liste:

Ahmet Kıvanç Kader

Arif Taşkın

Baran Karaman

Batuhan Topçu

Bedirhan Efe Akdoğan

Cihad Buyurgan

Miraç Yıldırım

Mustafa Özel

Nevzat Okat

Nurullah Kırbaş

Sabri Emre Tekin

Şenol Bektaş

Ufuk Tatlıcan

Umut Kaptan

Yakup Yapıcı

Yasin Şen

Soruşturma Derinleşiyor

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu hakemlerin farklı liglerde görev yaptığı ve bazı maçlarda “sonuç manipülasyonu” şüphesi bulunduğu belirtildi. Hakemlerin dijital materyalleri ve banka hesap hareketleri incelemeye alındı.

Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmanın, önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu’na da yansıtılması bekleniyor.